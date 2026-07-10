İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2026 yılının ilk altı ayında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla 'Spor Kenti İzmir' vizyonuna uygun adımlar atıldığını bir kez daha ortaya koydu. Farklı branşlarda mücadele eden sporcular 67 altın, 64 gümüş ve 74 bronz olmak üzere toplam 205 madalya ile 10 kupa kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu 'spor kenti İzmir' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yalnızca madalya kazanan bir kulüp olmanın ötesinde, altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla Türk sporuna yön vermeye devam ediyor. Spor okullarında yetişen çok sayıda sporcu milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2026'nın ilk yarısında bireysel ve takım branşlarında dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

TÜRKİYE, İZMİR VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN BAŞARILI TEMSİLİYET

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk altı ayında uluslararası organizasyonlarda 10 altın, 7 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazandı. Uluslararası arenadaki en önemli başarı Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda elde edildi. Özel sporcu Alper Öztürk, kazandığı 7 altın madalya ile organizasyona damga vururken, milli jimnastikçi Altan Doğan ise Bulgaristan'daki Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta paralel barda altın madalya kazanarak dünya sahnesinde zirveye çıktı.

Milli okçu Dünya Yenihayat da Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanırken, artistik buz pateninde Doğa Güner Black Sea Cup şampiyonluğuna ulaştı ve European Criterium genel klasmanını Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı. Tekvandoda Kaan Yelaldı ve Zehra Gürbüz, Kazakistan'da düzenlenen iki uluslararası organizasyondan madalyalarla dönerken, judoda Sema Mete, Semanur Alkış ve Haticem Meral, güreşte ise milli sporcular uluslararası turnuvalarda kürsüye çıkarak Türkiye'yi, İzmir'i ve Büyükşehir Belediyesi'ni başarıyla temsil etti.

Ulusal organizasyonlarda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları ve takımları 57 altın, 57 gümüş ve 61 bronz olmak üzere toplam 175 madalya kazandı. Judoda farklı yaş kategorileri ile görme ve işitme engelliler kategorilerinde sekiz Türkiye Şampiyonluğu kazanılırken, atletizm ve triatlonda yedişer, okçulukta altı, tekvando ve güreşte dörder Türkiye şampiyonluğu elde edildi.

Artistik buz pateninde Ezgi Özer, Batu Tasasız ve Kaan Yurdaşan Türkiye şampiyonu olurken, Ezgi Özer milli takım aday kadrosuna seçildi. Trampolin jimnastikte Akil İşman Türkiye şampiyonu olurken, para sporlarında mücadele eden sporcular da önemli dereceler elde etti.

BİREYSELDE VE TAKIMDA ZİRVE YARIŞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, takım branşlarında da başarı grafiğini sürdürdü. Okçulukta U21 Kadın Takımı Salon Kış Kupası'nda, U18 Kadın Takımı ise Kuzey Oyunları'nda şampiyon olurken, senkronize buz pateninde İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen Bahar Kupası'nda Basic Novice Takımı birincilik kürsüsüne çıktı. Mixed Age ve Juvenile kategorilerinde ikincilik elde eden Büyükşehir Belediyesi Türkiye Şampiyonası'nda ise Juvenile kategorisinde üçüncülük başarısı gösterdi. Altyapısından yetişen sporcularıyla mücadele eden U18 Erkek Sutopu Takımı Türkiye üçüncüsü olurken, İşitme Engelliler Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü, para atıcılık takımları ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. Yıldız Kız Hentbol Takımı da Türkiye dördüncüsü olarak gelecek adına önemli bir başarıya imza attı.