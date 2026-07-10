2029 Dünya Spor Başkenti unvanını taşıyan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. organizasyonuyla düzenlenecek FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. 10-12 Temmuz tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek dev organizasyonda 4 kıtadan 32 takım ve 40 farklı milletten sporcular şampiyonluk mücadelesi verecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en başarılı 3x3 basketbol takımlarını bir araya getirecek organizasyonda, 4 kıtadan 32 takım ve 40 farklı milletten sporcular parkeye çıkarak kıyasıya mücadele edecek. Kayseri, üç gün boyunca uluslararası basketbol heyecanına ev sahipliği yaparken, sporun birleştirici gücünü de bir kez daha dünyaya gösterecek.

Hızlı temposu, yüksek rekabeti ve dinamik yapısıyla dünya genelinde büyük ilgi gören FIBA 3x3 organizasyonu, Kayseri'yi uluslararası sporun önemli merkezlerinden biri haline getirirken, şehrin spor altyapısını ve organizasyon kabiliyetini de gözler önüne serecek.

Spor yatırımları ve uluslararası organizasyonlarla adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2029 Dünya Spor Başkenti hedefleri doğrultusunda şehrin spor vizyonunu güçlendirmeyi sürdürürken, FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası ile hem spor turizmine hem de kentin uluslararası tanıtımına önemli katkı sunacak.

Ayrıca basketbolun sınırlarını zorlayan, akrobatik hareketleriyle nefesleri kesen Karizma Show da FIBA International 3x3 Lite Quest heyecanına unutulmaz bir renk katacak. Havada süzülen smaçlar, şaşırtıcı hareketler ve adrenalin dolu performanslarla sahne Kayseri'de kurulacak.

Basketbol tutkunları, 10-12 Temmuz tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların mücadele edeceği bu büyük organizasyona ücretsiz olarak katılarak heyecana ortak olabilecek.