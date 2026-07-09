Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sarısungur Göleti'nde düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları bir araya getirirken, üçüncü gün yarışları da büyük çekişmeye sahne oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası, Eskişehir'de büyük bir heyecanla devam ediyor.

Yarışları yerinde takip eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sporculara madalyalarını takdim etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde gerçekleştirilen 1000 metre yarı final ve final yarışları, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, kanoseverler de heyecan dolu anlar yaşadı. Başarılı performanslarıyla finallerde dereceye giren sporcular, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yarışları yerinde takip eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile sporcuları yalnız bırakmayarak alanda sporcular, antrenörler ve federasyon yetkilileriyle bir araya geldi.

Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Ünlüce, centilmence mücadelelerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, organizasyona ev sahipliği yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve belediye ekibine teşekkür ederek, Eskişehir'in ulusal ve uluslararası spor organizasyonları için örnek bir ev sahipliği sergilediğini söyledi.

Eskişehir'in su sporları alanındaki potansiyeline dikkat çeken Kabakçı, kentin gelecekte de önemli kano organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Günün sonunda düzenlenen madalya töreninde Başkan Ünlüce, 1000 metre yarı final ve final yarışlarında derece elde eden sporculara madalyalarını takdim etti.

Sporcuların mutluluğuna ortak olan Ünlüce, Eskişehir'in sporun birçok branşına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, ulusal ve uluslararası organizasyonların kentin spor kültürüne ve tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.