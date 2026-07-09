2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının yaşandığı New York'ta, Türk dedektif Egemen Aydın'dan eski Galatasaraylı yıldız Felipe Melo'ya tatlı jest! Dedektif Aydın, Taşkın Bakery'den aldığı taze baklavayı Times Meydanı'ndaki ünlü futbolcuya ikram etti, Brezilyalı yıldız, Türk lezzetine hayran kaldı.

abdpost / ABD (İGFA) - 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının kalbi New York'ta atmaya devam ederken, Times Meydanı renkli ve samimi bir buluşmaya sahne oldu.

Brezilya televizyonu için kentin simge noktasında röportajlar gerçekleştiren eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Felipe Melo, Türk kökenli NYPD (New York Polis Departmanı) Dedektifi Egemen Aydın'ın tatlı sürpriziyle karşılaştı.

Melo'nun Times Meydanı'nda çekim yaptığını öğrenen Dedektif Egemen Aydın, New York'un ünlü Türk lezzet duraklarından Taşkın Bakery'ye giderek taze bir kutu baklava aldı. Elinde Türk baklavasıyla ünlü futbolcunun yanına giden Aydın, Brezilyalı yıldıza unutamayacağı bir jest yaptı.

MELO'DAN BAKLAVAYA TAM NOT!

Kendisine ikram edilen Türk baklavasını tadan Felipe Melo, bu eşsiz lezzete adeta hayran kaldı ve baklavaya tam not verdi. Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde geçen sohbette, Türkiye'deki unutulmaz günlerini ve Galatasaray taraftarının kendisine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Melo, bu anlamlı jest karşısında Dedektif Egemen Aydın'a imzalı formasını hediye ederek teşekkür etti.