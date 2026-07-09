Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, 9-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 49. Portekiz Turu'nda pedal çevirecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Portekiz'de gerçekleştirilecek olan 49. Portekiz turunda pedal çevirecek. Dünyanın önde gelen bisiklet takımlarıyla mücadele edecek Muğlalı sporcular, hem kürsü hedefiyle pedal çevirecek hem de Muğla ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARIYLA AYNI PARKURDA

Yedi sporcu ve dört teknik ekipten oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 49. Portekiz Turu'nda mücadele edecek.

Lizbon'dan başlayacak ve üç gün sürecek yarışta sporcular, her gün 188 kilometrelik zorlu etaplarda finişe ulaşmak için ter dökecek.

MUĞLA VE TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Uluslararası birçok önemli takımın yer alacağı organizasyonda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı yalnızca sportif başarı için değil, Muğla'nın ve Türkiye'nin tanıtımı için de önemli bir görev üstlenecek.

Avrupa'nın dikkatle takip ettiği yarışta Türk bayrağını taşıyacak sporcular, uluslararası alanda önemli bir temsil sorumluluğu da üstlenecek.

İLKER CÖMERT: AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ BİSİKLET TAKIMLARI KATILIYOR'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, Avrupa'nın en prestijli yarışlarından birinde mücadele edecek olmanın büyük gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cömert ' Avrupa'nın en önemli bisiklet takımlarının yer aldığı böyle büyük bir organizasyonda mücadele edecek olmak tarif edilemez bir mutluluk. Bu yarışlarda yer almak Türk sporcularının en büyük hayallerindendi. Avrupa'nın önemli sporcularıyla yarışacak, ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olmak bizim için paha biçilemez bir gurur. Bizlere bu fırsatı sunan, her zaman yanımızda olarak bizleri motive eden ve başarı yolculuğumuzda desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a, Muğla gençliği ve takımımız adına teşekkür ediyorum' dedi.