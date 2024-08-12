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Jandarma Gücü, şampiyonada 3 kategoride 1’incilik, 3 kategoride 2’ncilik, 2 kategoride ise 3’üncülük ile yarışmayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Müsabakalara Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Gücü Atlı Okçuluk Takımı da katıldı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun düzenlediği Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası 2'nci İl Müsabakalarına katılan Jandarma Gücü Atlı Okçuluk Takımı, 8 kategoride dereceleri ve ödülleri topladı. KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nun düzenlediği Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın bu sene 2. İl Müsabakaları yapıldı.