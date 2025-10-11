Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Arı ve JAKEM Komutanı Fırat ziyarette bir süre görüştü.

Nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, JAKEM Komutanı Fırat'a teşekkür ederek başarılar diledi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir JAKEM Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Fırat'dan yürütülen çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgiler alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Fırat'a makamında ağırladı.

