İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelindeki altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Torbalı'dan Menderes ve Selçuk'a uzanan bölgede, 180 milyon liralık yatırımla 71 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

İmalatlar Torbalı Pamukyazı Mahallesi'nde başlayan çalışmalar, ilçenin Helvacı ve Kaplancık mahalleleri ile Menderes'te Görece, Cumhuriyet ve Oğlananası mahallelerinde, Selçuk'ta Zeytinköy Mahallesi'nde devam edecek.

İZSU İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi Mustafa Kelekçioğlu, Pamukyazı Mahallesi'nde içme suyu şebekelerini ve branşman bağlantılarını yenileyeceklerini, yeni aboneliklere branşman hattı bağlanacağını bildirdi. Yangın anında hızlı su alma imkanı sağlayan arızalı hidrantların onarıldığını, ihtiyaç duyulan noktalara yeni hidrantlar kurulduğunu aktaran Kelekçioğlu, 'Altyapının yenilenmesiyle birlikte su kesintileri, basınç problemleri ve arızaların önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz. Yurttaşlarımıza daha sağlıklı, kesintisiz ve güçlü içme suyu hizmeti sunacağız' dedi.