İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü kentin içme suyu altyapısını güçlendirmek için önemli bir adım daha attı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık tehdidine karşı dirençli ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturmak için Küçük Menderes Havzası’ndaki çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda 62 milyon liralık yatırımla Ödemiş’in Küre, İlkkurşun, Bülbüller, Mescitli, Şirinköy, Ocaklı ve Bıçakçı, Kiraz’ın Yağlar, Karaman, Doğancılar, Altınoluk, Haliller, Sarıkaya, Hisar, Yeşildere, Veliler, Olgunlar, Mavidere, Çayağzı, Tumbullar ve Çanakçı, Beydağ’ın Yukarı Aktepe mahallelerinde olmak üzere toplam 27 derin sondaj kuyusu açılıyor. Ayrıca önümüzdeki yıllarda açılmak üzere Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde 66 sondaj kuyusunun proje ve etüt çalışmalarına da başlandı. Çalışmalar tamamlanınca İZSU yapım ihalesine çıkacak.

GELECEKTEKİ EN BÜYÜK PROBLEM İÇME SUYU İLE İLGİLİ OLACAK

İZSU Ödemiş Teknik Şube Müdürü Koray Yapıcı, İZSU Genel Müdürlüğü olarak, özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayabilmek ve mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla sondaj çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Basit bir örnekle 2000’li yıllarda Yeniceköy Rahmanlar mevkiinde 30-40 metre aralığında açılan sondaj kuyularından 30 lt/sn su elde edilirken, 2022 yılında idaremizce aynı bölgede açılan 400 metre derinlikteki kuyudan 2-3 lt/sn aralığında su elde edildi. Günümüzde bu oranlar daha da düştü ve sondaj kuyularından su çıkmıyor. Gelecekteki en büyük problem içme suyuyla ilgili olacak” dedi.

HİÇBİR KAYNAK SONSUZ DEĞİL

2025 yılı içerisinde Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde toplam 27 sondaj kuyusu açmayı hedeflediklerinin altını çizen Koray Yapıcı, “Bu kuyuların 8’i tamamlandı, diğerleri planlama ve uygulama aşamasında. Ayrıca, 2026 yılı için Küçük Menderes Havzası genelinde 66 yeni sondaj kuyusu açmak gibi bir hedefimiz var. Bu yatırımlar, özellikle kırsal bölgelerde su güvenliğini güçlendirecek. Kuraklıkla mücadelede en etkili yolun doğru planlama, güçlü altyapı ve alternatif kaynak üretimi olduğunu biliyor, bu doğrultuda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yatırımlarla Küçük Menderes Havzası’ndaki içme suyu altyapısı hem bugünkü talepleri karşılayacak şekilde güçlendiriliyor, hem de iklim krizine karşı daha dirençli hâle geliyor. Ancak vatandaşlarımız unutmasınlar ki hiçbir kaynak sonsuz değildir. Yarınlarımız için suyu tasarruflu kullanarak tüketmemiz gerekir” şeklinde konuştu.