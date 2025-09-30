İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider yalıtım markası İzocam, sunduğu yalıtım çözümleri ile sınıflarda sıcaklığın yanı sıra gürültü kontrolünü de sağlayarak eğitimde konforu artırmayı hedefliyor. İzocam “Bugünlere Yalıtım, Eğitime Yatırım” sloganı ile bu yaklaşımı özetliyor.İ

Okullar açıldı, ilk ders zili çaldı ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılı resmen başladı. Eğitim ortamlarının kalitesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin verimliliği kadar sağlığı için de büyük önem taşıyor. Türkiye yalıtım sektörünün 60 yıllık lider markası İzocam, sunduğu yalıtım çözümleri ile sınıflarda sıcaklığın yanı sıra gürültü kontrolünü de sağlayarak eğitimde konforu artırmayı hedefliyor.

İzocam “Bugünlere Yalıtım, Eğitime Yatırım” sloganı ile bu yaklaşımı özetliyor.

Okullarda yüksek nitelikli ısı yalıtımı, iç mekân sıcaklığını yıl boyunca dengede tutarak öğrencilerin derslere odaklanmasına katkıda bulunuyor. Ses yalı tımı, dışarıdan gelen gürültüyü azaltırken sınıflar arası ses geçişlerini de minimuma indiriyor ve dikkat dağınıklığını engelliyor.

VERİMLİ EĞİTİM ALANLARI İÇİN SES YALITIMI ÇÖZÜMLERİ

Ürünlerinde enerji verimliliği ve yangın güvenliği ile üstün ses yalıtımı özelliğini bir araya getiren İzocam, öğrencilerin derslerine odaklanmasını kolaylaştırırken, öğretmenlerin verimli ve huzurlu bir ortamda çalışmasına da imkan tanıyor. Sağlıklı yalıtım çözümleriyle 60 yıldır sektöre liderlik eden İzocam’ın sunduğu yalıtım çözümleri, eğitimde kaliteyi yükseltirken, geleceğin sağlıklı ve sürdürülebilir sınıflarının oluşturulmasına katkı sağlıyor. İzocam Everest Mineral Asma Tavan Levhası, İzocam Optima Smart, İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası, İzocam Taşyünü Ara Bölme Levhası, İzocam Kalibel ve İzocam Manto Taşyünü, firmanın çağımızın sorunu haline ge len gürültü kirliğine karşı geliştirdiği profesyonel ses yalıtımı çözümleri arasında yer alıyor.

İzocam, “Biz Geleceğiz” vizyonuyla geliştirdiği yeni ürünü İzocam Everest Mineral Asma Tavan Levhası ile iç mekan tasarımında estetik ve işlevi bir arada sunuyor. Üstün teknik performansı şık tasarımla birleştiren bu özel ürün, modern mimarinin ihtiyaçlarına kusursuz bir çözüm getirirken yalıtımı da zirveye taşıyor. İzocam Everest Mineral Asma Tavan Levhası, yüksek performanslı mineral yün yapısı sayesinde A sınıfı yangın dayanımı sunarken, aynı zamanda ses ve ısı yalıtımında da üstün bir performans sergiliyor. Farklı en, boy ve kalınlık seçenekleri ile projelere esneklik kazandıran bu yenilikçi çözüm, üzerindeki dekoratif kaplama sayesinde estetik beklentileri de karşılıyor. Ofislerden okullara, kamu binalarından alışveriş merkezlerine kadar birçok alanda kullanım için ideal olan ürün, mekanlara güvenli ve konforlu bir atmosfer kazandırıyor. Mineral yünün doğal ses yutma özelliği, İzocam Everest Mineral Asma Tavan Levhası’nın en güçlü yönlerinden biri. Adım seslerinden konuşmalara kadar ortamda oluşan gürültüyü önemli ölçüde azaltarak daha huzurlu ve verimli yaşam alanları sunan İzocam Everest Mineral Asma Tavan Levhası, okul ve ofislerde hem öğrenciler hem de çalışanlar için dikkatlerini daha kolay toplayarak, performanslarını artırabilecekleri ortamların oluşmasına maksimum katkı sağlıyor.

“Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2024” kapsamında “Yılın Ses Yalıtımı Ürünü” ödülünü alan yeni nesil akıllı yalıtım çözümü İzocam Optima Smart, bina duvarlarında kesintisiz yalıtım imkanı sağlıyor. Üstün ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği özelliği ile öne çıkan İzocam Optima Smart, kolay uygulama özelliğiyle de usta dostu bir yalıtım malzemesi olarak tanımlanıyor. Binalarda hafif ara bölme duvar sistemleri, dış duvarların içten yalıtımı, ara bölme ve komşu duvarlar, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda kullanılmak üzere geliştirilen İzocam Optima Smart, doğal içeriği ile EUCEB belgesine sahip İzocam mineral yün kullanılarak üretilerek tüketicilerin sağlığını da koruma altına alıyor. Aynı zamanda nakliye kolaylığı, depolama alanından tasarruf, esnek boyut, hafiflik, kolay kesim, zamandan tasarruf, rahat taşıma özellikleriyle de dikkat çeken bu ürün, rulo şeklinde paketlenerek tüketicilere sunulurken, rijitliği ile kendini taşıyabiliyor ve açıldığında levha formunu alıyor. Kullanım yerine göre farklı profil arası genişlik ihtiyacı gözetilerek, 3 farklı ebatta tasarlanan İzocam Optima Smart, istenilen boyda kesilerek kullanılabiliyor. Dış duvarların iç kısmında ve ara bölmelerde U ve C profilleri, bağlantı elemanları v e aksesuarlarla birlikte kolaylıkla uygulanan İzocam Optima Smart konvansiyonel sistemlere göre zamandan ve işçilikten de tasarruf sağlıyor.

Usta dostu İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası, yüksek ısı yalıtımı özelliği, üstün ses yalıtımı gücü ve yangın güvenliğine olan katkısı ile “A” sınıfı yalıtım imkânı sağlıyor. Ses yalıtımı performansıyla dikkat çeken bu ürün, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre profesyonel bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Mayıs 2017’de yayımlanan "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre yeni yapılan binalarda ses yalıtımı zorunlu hale getirildi. Yönetmelik, farklı işlevlere sahip binalarda, bina hassasiyetleri doğrultusunda performansı A’dan F’ye sınıflandırıyor. Bu kapsamda değerlendirilen İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası ile yüksek performanslı ses yalıtımı elde ed ilebiliyor. İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası esnekliği ve yumuşaklığı sayesinde hızla uygulanabiliyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. Ürün, sahip olduğu doğal içeriği, toz yapmayan yapısı ve kolay kesimi sayesinde, uygulayıcıya rahat ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyor. Hafifliği sayesinde kolay taşınabilen, nakliye ve depolama avantajı ile öne çıkan İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası, herhangi bir ilave malzeme gerektirmeden, yapılan uygulamalara hız ve kalite kazandırıyor. Sektörün ve kullanıcıların beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilecek ölçüde geliştirilen İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası, CE ve EUCEB belgelerine de sahip olarak kalitesini uluslararası alanda kanıtlıyor.

İzocam Taşyünü Ara Bölme Levhası, hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kul lanılıyor. Yüksek ısı ve ses yalıtımı özelliğinin yanı sıra yangın güvenliği ile öne çıkan İzocam Taşyünü Ara Bölme Levhası, uygulama yerine bağlı olarak profiller arasına taşyünü levhalar yerleştirildikten sonra iç mekâna bakan yüzüne ya da her iki tarafa profiller vasıtasıyla alçı plakalar tespit edilerek uygulanıyor. Özellikle ses yalıtımı amacıyla yapılan yalıtımlarda ise taşıyıcı konstrüksiyonun duvar, döşeme ve tavan ile temas ettiği tüm yüzeylerde kauçuk bantların kullanılması ile ses köprülerinin önlenmesi de mümkün oluyor.

İzocam’ın, camyünü ile alçı levhayı bir arada sunduğu profesyonel ısı ve ses yalıtımı çözümü olan İzocam Kalibel hem kolay uygulanması hem de ses yalıtım özelliği sayesinde yeni inşa edilmiş veya kullanımda olan her türlü konut ve binalarda etkili bir ses yalıtımı imkanı sağlıyor. Kolay ve hızlı uygulama avantajı sayesinde hastane, okul ve konut gibi yapılar başta olmak üzere tüm binalarda tercih edilen İzocam Kalibel, dış duvarların iç yüzeylerinde, iç bölme ve komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap karkas yapıların içten giydirilmesinde ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılıyor. Aynı anda hem mineral yün hem de alçı levhanın uygulanmasına imkân sağlayan İzocam Kalibel ile yerinde uygulama süresi kısalıyor ve iş gücünde verim artıyor.

Isıl konforla birlikte etkili bir ses yalıtımı için duvarlarda en etkin uygulamalardan biri de mantolama sistemleri olarak öne çıkıyor. İzocam Manto Taşyünü, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı yalıtımı ve yangın güvenliğinin yanı sıra ses yalıtımı amacıyla da kullanılıyor. TS EN 13500’e uygun olarak üretilen İzocam Manto Taşyünü, özellikle yüksek yapılarda yangın güvenliği gerektiren binalarda uygulanırken, dışardan gelen sokak gürültülerine karşı da üstün performansıyla dikkat çekiyor.