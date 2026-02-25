Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası bozulan yollarda onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kuzyaka ve Kayabaşı'nda mahallelerinde kayma nedeniyle bozulan yolları onararak asfalt serimi yapıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Dim Grup Yolu Kuzyaka Mahallesi sınırları içinde yağışlar sonrası göçük meydana gelen yolda iş makineleriyle hummalı bir çalışma yapıldı. Yol açılarak büzler yenilendi.

Daha sonra kapatılarak yol güvenli hale getirildi. Diğer yandan Kayabaşı Mahallesi grup yolunda kayma nedeniyle bozulan yolda bakım ve onarım çalışması sonrası sıcak asfalt serimi yapıldı.