Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’a özel olarak hazırlatılan İznik Türküsü’nün dünya prömiyeri, binlerce sanatseverin katılımıyla İznik Gölü’nün muhteşem atmosferi eşliğinde yapıldı.BURSA (İGFA) - Tarihin izlerini taşıyan yapıları, gün yüzüne çıkan ve hâlâ keşfedilmeyi bekleyen antik mirasıyla eşsiz bir kent olan İznik’i dünya çapında tanıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda özel bir projeye imza attı. Ünlü sanatçı Fazıl Say tarafından bestelenen ‘İznik Türküsü’ adlı eserin dünya prömiyeri, İznik Gölü kıyısında binlerce müzikseverin katılımıyla yapıldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, konsoloslar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Yazar ve Seslendirme Sanatçısı Yekta Kopan, müziğe, kültüre, Bursa’ya ve İznik’e değer kattıkları için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

“DÜNYANIN KALBİ BUGÜN İZNİK’TE, BURSA’DA ATIYOR”

Konser öncesinde sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘yılın sanat olayı’nı tüm sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İznik Gölü kıyısında hep birlikte tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu özel gecede dünyaca ünlü sanatçı, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın notalarından çıkan bestelerin İznik’in eşsiz güzelliklerini dünyaya duyuracağını ifade etti.

İznik, Bursa ve Türkiye adına mutlu ve huzurlu oldukları bir gün yaşadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Fazıl Say’ın İznik Türküsü’nün dünya prömeyerine, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın yorumuyla tanıklık ediyoruz. İznik, artık bir ezgi olacak. Gönüllerde yerini alacak. Unutulmaz konser eşliğinde İznik’in güzel akşamını hep birlikte yaşıyoruz. İznik, Helenistik dönemden Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan köklü geçmişiyle, doğal güzellikleriyle çok kültürlü bir dünya merkezidir. Dünyanın kalbi bugün İznik’te, Bursa’da atıyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti hak ettiği değere ulaştırmak için önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Başkan Mustafa Bozbey, herkesi İznik’i ve Bursa’yı görmeye ve yaşamaya davet etti. Artık İznik’in, yüzyıllar boyunca dünyanın her yerinde anılacağını söyleyen Başkan Bozbey, Fazıl Say'a çalışmasından dolayı teşekkür etti.

“MUTLULUK DUYUYORUM”

Başkan Mustafa Bozbey’in konuşmasının ardından sahneye alkışlar eşliğinde dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say çıktı. İznik üzerine bir beste yapmanın kendisi için gurur, onur ve sorumluluk olduğunu belirten Say, “İznik Türküsü’nü evrensel bir müzik olarak hazırladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluşan İznik Türküsü’nün 6 aylık çalışma sürecinin böyle güzel sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün buraya gelen binlerce sanatsevere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konsere solo eserleri çalarak başlayan Fazıl Say, dinleyenlere piyano resitali yaşattı. Eserlerin duygularını piyano notalarından dinleyenlerin gönül dünyasına taşıyan Fazıl Say, performansıyla alanı dolduran binlerce vatandaşı büyüledi. Konserin sonlarına doğru İznik Türküsü’nü seslendiren Fazıl Say’a, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik etti.

Dünyada ilk kez seslendirilen eser, sanatseverler tarafından büyük bir dikkatle dinlendi. Müziğin sadece notalardan değil aynı zamanda bir kentin, coğrafyanın ruhundan, geçmişinden ve sessizliğinden de oluşabileceğini kanıtlayan eser, İznik’in tarihiyle ve kendi değerleriyle kurduğu bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaklaşık 15 dakika süren eser, dinleyenleri kendi içsel yolculuğuna da çıkardı.

İznik Türküsü’nün ardından Fazıl Say ve Görkem Ezgi Yıldırım, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından birbirinden önemli eserlerini İznik Gölü kıyısında seslendiren Fazıl Say’a, tekniğin yanında duygu sınırlarını da zorlayan Görkem Ezgi Yıldırım’a ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Yekta Kopan’a günün anısına plaket takdim edildi.