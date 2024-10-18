Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2014 yılında keşfedilen ve aynı yıl en önemli 10 keşif arasında gösterilen İznik Su Altı Bazilikal Kilisesi’nin, Birinci Konsil’in kabulünün 1700’üncü yılı olan 2025 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacağını söyledi. Başkan Bozbey, “2025 yılı İznik ve Bursa için önemli bir yıldır. Dünyada İznik’in ve Bursa’nın yerinin önemli olduğu vurgusunu oluşturmalıyız. Bu algıyı oluşturursak bölgeye ve Bursa’ya daha fazla turist gelecektir” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın turizm kenti kimliğini ön plana çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İznik kazı çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Su Altı Bazilikal Kilisesi kazı alanı yanında düzenlenen toplantıda Roma Tiyatrosu, Hisardere Nekropol alanı, Çini Fırınları ve Su Altı Bazilikal Kilisesi’ni kapsayan İznik kazı çalışmalarının dönem sonu değerlendirmesi yapıldı. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç, İznik Müze Müdürü Engin Ülgen ve vatandaşlar katıldı.

“HEP BERABER TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYACAĞIZ” İznik kazıları tanıtım filmiyle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyanın kültürel anlamda en kıymetli yerlerinden birisi olan İznik’in kıymetini bildiklerini söyledi. Bursa’nın 8500 yıllık tarihi bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Ama zamanında birçok değerini ve korunması gereken yapılarını da kaybeden bir kenttir. Yapıların önemli bir kısmı ayakta olsaydı belki Bursa, hem turizm hem de turist sayısı anlamında önemli bir gelire sahip olabilirdi. Mevcutları dahi ayağa kaldırsak sayısal potansiyeli ve geliri yakalamamız mümkün. Hep beraber taşın altına elimizi koyacağız. Kültürel değerlerimizi ayağa kaldırmak, insanlığın hizmetine sunmak, gelir getirecek hale dönüştürmek zorundayız. Kazılarda çalışan herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

“UNESCO SÜRECİNİ YENİDEN CANLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ” İznik’in tarih öncesinden günümüze uzanan bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, Antik Çağ’dan bugüne dek kent planının neredeyse hiç bozulmadığını, pagan ve Hıristiyanlık dönemlerinin en önemli olaylarına sahne olduğunu ve Osmanlı’nın ilk kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak günümüze taşındığını anlattı. İznik’in her köşesinin tarihe açılan birer kapı olduğunu belirten Başkan Bozbey, “İznik, Roma’nın görkemiyle büyüdü, Bizans’ın ruhunu taşıdı ve Osmanlı’nın ihtişamıyla harmanlandı. Medeniyetlerin kavuştuğu İznik, hepimize geçmişin izinde geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak İznik’i yaşayan ve büyüyen bir kültürel miras merkezi haline getirmeyi ve sekteye uğrayan UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalar, sadece İznik için değil, insanlığın ortak hafızası için de büyük bir önem taşımaktadır. Roma Tiyatrosu, 43 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çabaları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak kapılarını açtı” dedi.

“SU ALTI BAZİLİKAL KİLİSESİ, 2025 YILINDA KAPILARINI AÇACAK” 2014 yılında keşfedilen Su Altı Bazilikal Kilisesi’nin inanç tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bu keşif, aynı yıl içerisinde Amerika Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayımlanan ‘Arkeoloji Magazin’ isimli dergi tarafından 2014 yılının en önemli 10 keşfi arasında gösterilmiştir. Prof. Dr. Mustafa Şahin’in kazı başkanlığında çalışmalar devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların devam etmesine katkı sağlıyoruz. Su Altı Bazilikal Kilisesi, Birinci Konsil’in kabulünün 1700’üncü yılı olan 2025 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacaktır. 2025 yılı İznik ve Bursa için önemli bir yıldır. Dünyada İznik’in ve Bursa’nın yerinin önemli olduğu vurgusunu oluşturmalıyız. Bu algıyı oluşturursak bölgeye ve Bursa’ya daha fazla turist gelecektir. Turizm payımız da artacaktır” dedi.

“BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ’Nİ 1700. YILINDA ETKİNLİKLERLE TAÇLANDIRACAĞIZ” İznik’in tarihini gün yüzüne çıkarma, koruma ve gelecek nesillere aktarma görevinin, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bilimsel araştırmalarla sürdürüldüğünü anlatan Başkan Bozbey, şunları söyledi;

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle sürdürülen İznik Roma Tiyatrosu, İznik Su Altı Bazilikal Kilisesi ve İznik Çini Fırınları kazı çalışmalarını desteklemek amacıyla kazı başkanlıklarıyla yaptığımız iş birliği protokolü sayesinde bu mirası yaşatıyor, halkımızla buluşturuyoruz. Yıllardır kazı çalışması devam eden ve kapısı kilitli olan alanlarımızı, yerli-yabancı konukların ücretsiz bir şekilde gezebilmesi ve inanç turizmini kentimizde geliştirmek adına ziyarete açmak için hep birlikte çalışıyoruz. Milattan sonra 325 yılında İmparator Büyük Konstantin tarafından toplanan Birinci İznik Konsili’ni 1700. yılında etkinliklerle taçlandıracağız. Su Altı Bazilikal Kilisesi’ni de 2025 yılında karşılama ünitesi ve çevre düzenlemesiyle halkımızın ziyaretine açarak, İznik’in uluslararası arenada bir kez daha ön plana çıkmasını sağlayacağız. Surların restorasyon ve onarımını da hep beraber gerçekleştireceğiz. İznik, Bursa ve Türkiye için son derece kıymetli bir yerdir. Bu alanda yapılacak her çalışmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sunmaya hazırız. Bu çalışmalar, İznik’in hak ettiği değeri bulması için sadece bir başlangıçtır. İznik’in tarihi, insanlığın ortak mirasıdır. Bizler bu mirası yaşatmak, onu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“EFES MERYEM ANA GİBİ İZNİK DE AYNI STATÜYE GELECEKTİR” İznik Belediye başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in İznik’in değerini bildiğini, kendilerinin de İznik’in nereye gelmesi gerektiğini bildiklerini söyledi. İnsanların artık ulusal ve uluslararası turizmde yeni yerler görmeyi ve öğrenmeyi önemsediğini anlatan Usta, “Hristiyan dünyasındaki insanlarla yaptığımız görüşmelerde 1. Konsil’in İznik’te olduğunu öğrendik. Şu anda Dışişleri ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. Karşılıklı anlaşmalarla biz de hazırlıklarımızı yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi olarak çok iyi hazırlanacağız. Efes Meryem Ana gibi İznik de aynı statüye gelecektir. Şimdiden Bakanlığımıza ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verecekleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa’nın UNESCO kenti olduğunu hatırlatarak İznik ile ilgili UNESCO çalışmasının da devam ettiğini söyledi. Bursa’da 31 adet müze, 2 adet ören yeri bulunduğunu anlatan Özer, 2023 yılında 1 milyon 800 bin ziyaretçinin müzeleri ziyaret ettiğini, 2024 Eylül ayı itibariyle ziyaretçi sayısının 1 milyon 300 bini bulduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları protokol kapsamında 5 yıl sürecek kazılarla ilgili çalışma başlattıklarını söyleyen Özer, kültürel ve tarihi çalışmalara destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve İznik Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, protokol üyeleri ve katılımcılar, Su Altı Bazilikal Kilisesi alanını gezdi. Daha sonra Roma Tiyatrosu’nu gezen Başkan Bozbey ve beraberindekiler, ‘Tarihin Ev Sahibi İznik’ adlı sergiyi ziyaret etti.