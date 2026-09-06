Karatay Belediyesi'nin ilçeye yeni yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları kazandırmak amacıyla başlattığı park çalışmalarında yapım süreci devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay'ın farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmalarla birlikte toplam 50 bin metrekarelik alanda yeni park ve yeşil alan yatırımları hayata geçiriliyor. Projelerle ilçenin yeşil dokusu güçlendirilirken, çocukların, gençlerin ve ailelerin bir arada vakit geçirebileceği yeni sosyal alanlar oluşturuluyor.

Başkan Hasan Kılca, devam eden park ve yeşil alan çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Parkların yalnızca yeşil alan olarak değil, farklı yaş gruplarının sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirten Kılca, yatırımların Karatay'ın yaşam kalitesine katkı sağlayacağını ifade etti.

ÇALIŞMALAR ADIM ADIM İLERLİYOR

İlçenin farklı noktalarında yapımı devam eden yeni park projelerinde yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş ve dinlenme bölümleri gibi farklı kullanımlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

İşgalaman Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda devam eden yeni yeşil kuşak park çalışması, mahalleye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak.

Akabe Mahallesi'nde ise Ahmet Çalık Parkı'nın 5. etabında çalışmalar devam ediyor. Parkın Çayır Camii'ne kadar uzanan devamı ile Maslahat Sokak'taki toplam 17 bin 640 metrekarelik alan, ilçenin önemli yeşil yaşam alanlarından biri olacak.

Akabe Mahallesi Babadostu Sokak'ta 10 bin 257 metrekarelik, Mengene Mahallesi Hasoğuz Sokak'ta ise 5 bin 837 metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalarla Karatay'ın park ağı daha da genişletiliyor.

'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARIMIZ ARTIYOR'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin gelişimiyle birlikte vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap veren alanların da artırılması gerektiğini belirterek, yeşil alan ve sosyal yaşam yatırımlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi. Kılca, 'Karatay'ımızı yeşil alanlarla donatmaya devam ediyoruz. Bu yıl da birçok mahallemizde park çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde ayrıca Bisiklet ve Kaykay Parkı'mızı da çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Karatay'ın birçok bölgesinde inşallah bisiklet ve kaykay parklarımızı çoğaltacağız. Öncelikli olarak Mengene Mahallemizden başladık. Yine devamındaki park çalışmalarımıza ekiplerimiz devam ediyor.' dedi.

Başkan Kılca, Karatay'da yeşil alan miktarını her yıl artırdıklarını belirterek, 'Karatay'ı yeşil bir Karatay oluncaya kadar parklarla donatmaya devam edeceğiz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yıl oldukça artırıyoruz. Karatay'ımıza, Konya'mıza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN HEYECANINA ORTAK OLUYORUZ'

Başkan Kılca, yeni park yatırımları kapsamında Bisiklet ve Kaykay Parkı'nda da incelemelerde bulundu. Park alanındaki tepelerin oluşturulduğunu belirten Kılca, özellikle çocukların alanı kullanmak için sabırsızlandığını ifade ederek, çalışmaların güvenli kullanım için tamamlanmasının ardından parkın hizmete sunulacağını söyledi. Kılca, 'Bisiklet ve Kaykay Parkı'mızda tepelerimizi oluşturduk. Çocuklarımızın heyecanını anlıyorum, mevcut haliyle bile kullanmak istiyorlar. Ancak şu an sürüş güvenliği yok. Kısa sürede tamamlayacağız.' ifadelerini kullandı.