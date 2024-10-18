Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği'nin toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, 2027 yılında dünyanın dört bir yanından bıçak ustalarını ve üreticilerini Bursa’da ağırlayarak uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu zengin kültürel mirasın ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 700 yıllık bir geçmişe sahip olan Bursa bıçağının hak ettiği değere kavuşması için gerekli adımları atıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa bıçağını tanımak ve kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla Arjantin’in Tandil kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği toplantısına katıldı. 14-18 Ekim tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelen bıçak ustalarının ve üreticilerinin katılımıyla yapılan buluşmada, toplantılar, konferanslar, tartışmalar, sergiler, röportajlar, turistik ziyaretler ve kültürel aktiviteler yapıldı.

Buluşmaya katılan bıçak ustalarına ve üreticilerine Bursa bıçağı hakkında bilgi veren Mehmet Yıldız, 700 yıllık geçmişe sahip olan kültürel mirasımızı dünyaya tanıtmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya katıldığını belirtti. Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği toplantısının 2027 yılında Bursa’da yapılacağını müjdeleyen Mehmet Yıldız, “2027 yılında kentimiz, dünyanın dört bir yanından bıçak ustalarını ve üreticilerini ağırlayarak uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Bu buluşma, Bursa’mızın zengin tarihini, köklü el sanatları geleneğini ve ustalık kültürünü tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunacak. Etkinliğin Bursa’da düzenlenmesi, kentimizin ustalık ve zanaat alanında sahip olduğu prestijli konumun bir kez daha teyidi niteliğindedir. Sanat ve zanaatkârlığın başkenti olan Bursa’mız, misafirperverliği, çalışkanlığı ve kültürel zenginlikleriyle her zaman olduğu gibi farkını ortaya koyacaktır. Bu gurur hepimizin. Hemşehrilerimizin desteğiyle, dünyaya bir kez daha Bursa’nın ruhunu ve zarafetini hissettireceğiz. Hep birlikte 2027’de bu eşsiz etkinliği başarıyla gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

