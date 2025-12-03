İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Dijital Dünyada Sağlıklı Çocuk Büyütmek panelinde ebeveynlere çocukların güvenli internet kullanımıyla ilgili önemli bilgiler verildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü özellikle okul öncesi çocukların dijital dünyada güvenli ve doğru iletişim kurabilmeleri adına 'Dijital Dünyada Sağlıklı Çocuk Büyütmek' konulu panel etkinliği gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin konuşmacıları Psikolog Çağla Yıldız ve Bilgisayar Yüksek Mühendisi Aslıhan Şahan katılımcılarla değerli bilgiler paylaştı.

Düzenlenen panele İzmit Belediyesi Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü'nün yanı sıra çok sayıda ebeveyn katıldı. Katılımcılar program başlamadan önce, çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdiler ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

Psikolog Çağla Yıldız panelde yaptığı konuşmada dijital dünyadan olumsuz etkilenen çocuklarda davranış bozukluklarının oluşabileceğinin altını çizerek bu durumun çocuklarda akranlarına karşı şiddet eylemlerini arttırabileceğini söyledi. Çağla Yıldız ayrıca dijital dünyada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çocukların nasıl korunacağını anlattı.

Bilgisayar Yüksek Mühendisi Aslıhan Şahan ise konuşmasında güvenlik konusuna dikkat çekerek çocukların sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanmalarının önemini vurguladı. Dijital dünyada bulunan uygulamalar için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşan Aslıhan Şahan çocukların özel bilgilerinin korunması ve paylaşılması noktasında ebeveynleri uyardı.