KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ailesi, her hafta muhtarlık ziyaretleri ile mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde incelemeye devam ediyor. Son olarak Alikahya bölgesi muhtarlarıyla Asırlık Çınar Evi’nde bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda muhtarların talep ve ihtiyaçları dinlenerek karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Toplantının ardından saha ziyareti gerçekleştirilerek bölgedeki ihtiyaçlar yerinde incelendi.

Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Meclis Üyesi Celal Hülür, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam, Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya ve Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu Murat Özer katıldı. Alikahya bölgesinden ise Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Zuhal Tırka, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz ve Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun toplantıda yer aldı.

Toplantıda, muhtarlar mahallelerinde karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. Temizlik, park ve bahçeler, altyapı çalışmaları ve diğer belediye hizmetleri konularında bilgi verildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, muhtarların taleplerini dikkatle dinleyerek notlar aldı ve çözüm önerileri sundu.

Toplantının ardından, Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürler, muhtarlarla birlikte saha ziyareti gerçekleştirdi. Mahallelerde yerinde incelemeler yapılarak, sorunların tespit edilmesi ve çözümlerinin hızlandırılması amacıyla çalışmaların başlatılacağı belirtildi.