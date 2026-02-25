37. Vergi Haftası dolayısıyla Ağrı Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen kabulde vergi bilincinin artırılması, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve mali disiplin konuları ele alındı.

AĞRI (İGFA) - 37. Vergi Haftası dolayısıyla Valilik makamında yapılan görüşmede, verginin yalnızca bir mali yükümlülük olmadığı; güçlü devlet yapısının, sürdürülebilir kalkınmanın ve ortak geleceğin en temel güvencelerinden biri olduğu vurgulandı.

Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, eğitimden sağlığa, güvenlikten altyapıya kadar birçok alanda toplumsal refahın artırılmasının, vergi bilincinin yerleşmesiyle mümkün olduğu ifade edildi. Ziyarette ayrıca, özellikle genç nesillerde mali farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekildi. Vergi Haftası etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerinde kayıtlı ekonominin güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, sorumluluklarını yerine getirerek ülke ekonomisine katkı sunan tüm vatandaşlara teşekkür edilirken, 37. Vergi Haftası'nın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.