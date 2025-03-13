Kocaeli'de İzmit Belediyesi, çocukların yaratıcılığını desteklemek amacıyla İzmit Oyuncak Müzesi’nde eğitici atölyeler düzenlemeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği atölye çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Kapanca Sokak’ta yer alan İzmit Oyuncak Müzesi, Mart ayında birbirinden renkli ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

15 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Oyuncaklarla Kolaj” atölyesiyle çocuklar hem yaratıcılıklarını konuşturacak hem de keyifli vakit geçirecek.

20’ŞER KİŞİLİK KONTENJAN

15 Mart Cumartesi günü 11.00 ve 15.00 saatlerinde iki oturum halinde düzenlenecek atölyede, sabah oturumunda 7-8-9 yaş grubu, öğleden sonraki oturumda ise 10-11-12 yaş grubu öğrenciler yer alacak. Her oturum için 20’şer kişilik kontenjan ayrıldı.

Atölyede çocuklar, fon kartonu, el işi kâğıtları ve eva gibi çeşitli malzemeler kullanarak seçtikleri oyuncak resimleri üzerine kolaj çalışması yapacak. Oyuncak temalı bu sanat etkinliğiyle çocukların estetik duyguları ve el becerileri geliştirilecek.

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI’NA ÖZEL

16 Mart Pazar günü Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında gerçekleştirilecek “Dede-Torun Trenim Keçeden” atölyesi, farklı kuşakları aynı masa etrafında buluşturacak. 11.00 ve 15.00 saatlerinde yapılacak atölye için 10 çocuk ve 10 ebeveynden oluşan toplam 20 kişilik kontenjan oluşturuldu. Sabah oturumunda 4-5-6 yaş, öğleden sonra ise 7-8-9 yaş grubu çocuklar yer alacak.

Atölyede, çocuklar dedeleriyle birlikte keçeler, boya kalemleri, pamuk ip gibi malzemeler kullanarak trenlerini tasarlayacak. Aynı zamanda “İçinden Tren Geçen Şehir” teması çerçevesinde yaşlılarımızın biriktirdiği anılar ve hayat tecrübeleri paylaşılacak. Böylece nesiller arası bağ güçlendirilirken, çocukların hem ince motor becerileri hem de sosyal yönleri gelişecek.