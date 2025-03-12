Millî Eğitim Bakanlığı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen etkinlikleri kapsamında, "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" olarak belirlenen ortak tema doğrultusunda gerçekleştirilen fotoğraf, kompozisyon ve bilgi yarışmalarının sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" teması ile üç farklı kategoride düzenlenen öğrenci ve öğretmen yarışmalarının sonuçlarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenci ve öğretmenlerin de ilk kez katıldığı yarışmalarla Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'un fikir dünyasını, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak amaçlandı. Yarışmalar kapsamında ortaöğretim öğrencileri kompozisyon ve çevrim içi bilgi yarışmasına, öğretmenler ise fotoğraf yarışmasına katıldı.



Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın taşıdığı anlamı ve Mehmet Âkif Ersoy'un vatanperverliğini anlatan kompozisyonlar kaleme alırken bilgi yarışmasında Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı, edebî kişiliği, fikir dünyası ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecine dair bilgilerini sınadı.

Öğretmenler de millî ve manevi değerlerimizi en iyi yansıtan kareleri de fotoğraf yarışmasına taşıdı. Alanında uzman jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda dereceye giren katılımcılar belirlendi.