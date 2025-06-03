İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çınar Akademi LGS öğrencileri ile sınav stresini atmak için Mindfulness etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Akademi LGS Öğrencileri sınav stresini Mindfulness ile attı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çınar Akademi LGS öğrencilerine yönelik şimdiye kadar akademik olarak hazırlandıkları sınava psikolojik hazır oluşlarını da sağlamak amacıyla Mindfulness (Bilinç Farkındalık) etkinliği düzenledi.

Düzenlenen bu etkinlikle öğrenciler sınava günler kala sınav anında neler yapmaları gerektiğini, stres ve dikkat dağınıklığı durumunda sınav anına nasıl gelineceğinin pratiğini yapmış oldular.

Yapılan bu Mindfulness (Bilinç Farkındalık) etkinliği ile öğrencileri anda kalarak sınav streslerini bir nebze de olsa hafifletmiş ve sınav anında stres yaptıklarında ne yapmaları gerektiğini öğrenmiş oldular.