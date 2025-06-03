İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Roman vatandaşların girişimcilik faaliyetlerini güçlendirmek için REDI Türkiye ile iş birliği protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Roman vatandaşların ekonomik ve sosyal hayatına destek olmak amacıyla Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi Derneği (REDI) Türkiye ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Protokol, Karabağlar Belediye Başkanlık toplantı salonunda düzenlenen törenle, Belediye Başkanı Helil Kınay ve REDI temsilcisi Serkan Baysak tarafından imzalandı. Törene REDI yöneticisi Emin Karameşe, REDI Karabağlar görevlisi Bahar Çelik, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayşe Yılmaz katıldı.

GİRİŞİMCİLERE EĞİTİM VE FİNANSMAN DESTEĞİ

AB destekli “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında imzalanan protokolle, Karabağlar’daki Roman vatandaşlara yönelik girişimcilik destekleri artırılacak. Özellikle çiçekçilik gibi yerel sektörlerde faaliyet gösteren bireylere eğitim, danışmanlık, finansmana erişim ve ağ oluşturma imkanları sunulacak. REDI’nin kuracağı iş birliği merkezleri, Roman girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerini destekleyecek.

“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜN SOMUT ADIMI”

REDI temsilcisi Serkan Baysak, protokolün istihdamı güçlendireceğini belirterek, “Karabağlar ve İzmir’de önemli bir Roman nüfusu var. Bu iş birliği, çiçekçilik ve diğer sektörlerde Roman vatandaşların ekonomik gücünü artıracak. Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Helil Kınay ise, “Karabağlar, her kesimi kucaklayan bir kent. Roman vatandaşlarımızın özellikle çiçekçilikte önemli bir yeri var. Bu protokol, onların istihdamını ve yaşam kalitesini artırmak için atılmış değerli bir adım. Karabağlar’daki dayanışma kültürünü bu iş birliğiyle daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.