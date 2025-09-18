İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla Kartepe’de yaşayan Kıbrıs Gazilerini ziyaret ederek minnet ve şükranlarını sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Meslek Odası ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kıbrıs Gazisi Hazım Bayraktar ve Kıbrıs Gazisi Abdullah Aslan evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında ailelere bilgi verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarının iletildiği buluşmada, ailelere Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Gaziler ve ailelerinin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden belediye yetkilileri, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.