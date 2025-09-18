Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER) Başkanı Fulya Akfidan Sevim, bu yılki sıcak ve yağışsız yaz mevsiminin peyzaj uygulamalarını doğrudan etkilediğini belirterek, düzenlemelerde kuraklığa dayanıklı bitkileri tercih edilmesinin hem çevre, hem de ekonomi açısından değerli olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Küresel iklim krizinin etkisiyle birlikte Türkiye’de yaz ayları giderek daha kurak geçiyor. Bu değişim, kentlerdeki yeşil alan düzenlemelerinde de yeni bir dönemi başlatıyor.

Uzmanlara göre artık yalnızca estetik değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve su verimliliğine dayalı bir peyzaj anlayışına geçilmesi gerekiyor.

Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER) Başkanı Fulya Akfidan Sevim, bu yılki sıcak ve yağışsız yaz mevsiminin peyzaj uygulamalarını doğrudan etkilediğini belirtti. Sevim, “Bu yaz yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kurum ve belediye, peyzaj düzenlemelerinde kuraklığa dayanıklı bitkileri tercih etmeye başladı. Bu geçiş, hem çevre hem de ekonomi açısından çok değerli” dedi.

Kent içi peyzaj düzenlemelerinde uzun yıllardır yaygın biçimde kullanılan çim alanlar, su tüketimi nedeniyle eleştirilerin odağında olduğuna dikkati çeken Sevim, çim kullanımının yaygın olduğu yol kenarları ve kavşaklarda bu tercihin hiçbir işlevsellik taşımadığını vurgulayarak, “Kim yonca kavşağın ortasına girip çimde oturuyor? Bu sadece alışkanlıktan kaynaklanan ama sürdürülemez hale gelen bir uygulama. Artık suyu değil, çimi israf ediyoruz” diye konuştu.

YENİ PEYZAJ ANLAYIŞI: KENDİ KENDİNE YETEBİLEN DOĞAL ALANLAR

“Artık peyzaj tasarımlarında estetiğin yanı sıra farklı soruların da gündeme gelmesi gerekiyor” diyen PEYZAJDER Başkanı ve Akfidan Peyzaj Tasarım Uygulama Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim, peyzaj alanlarının ne kadar karbon depoladığına, su döngüsüne katkısına ve kent faunasına yaşam alanı sağlayıp sağlamadığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

DÜNYADA DEĞİŞİM BAŞLADI, SIRA TÜRKİYE’DE

Pek çok ülke, su verimliliği temelli uygulamaları kent peyzajlarına entegre etmiş durumda olduğunu belirten Sevim, "Türkiye’de ise bu yaklaşımların henüz yeterince benimsenmediği görülüyor. Ne yazık ki peyzaj uygulamalarımız hala tankerlerle yapılan ‘vahşi sulama’ mantığına dayanıyor. Yerel bitki üretimi yeterince desteklenmediği için ithal türlere bağımlı kalıyoruz” diyerek mevcut uygulamaları eleştirdi.

Söz konus dönüşümün Bursa’dan başlaması gerektiğini savunan Sevim, kentin girişlerinde erguvan, kestane ve ıhlamur ağaçlarının selamladığı bir doğallık hedeflediklerini belirterek, “Suya saygılı, doğaya duyarlı peyzaj anlayışını birlikte hayata geçirebiliriz. Bursa’nın eşsiz florası, bu dönüşüm için güçlü bir zemin sunuyor. Kentlerin kimliği doğasında gizlidir. Suya saygı göstermeden doğaya saygılı bir kent kurulamaz” diyerek hem yerel yönetimlere hem de halka çağrıda bulundu