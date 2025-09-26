Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından kadınların sosyalleşebileceği, dayanışma içinde öğrenebileceği bir ortam oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ‘Kadın Kadına Konak Buluşmaları’ başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ortaklığında Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde düzenlenen programa mahalleli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte alanında uzman isimler, kadınlara yönelik bilgilendirici sunumlar yaptı. Kocaeli Barosu’ndan Av. Öznur Fırat Sağır kadın hakları, şiddetle mücadele ve başvuru mekanizmalarını aktarırken; Psikolog Kübra Şıvgın Kara, psikolojik dayanıklılık, stres, kaygı ve depresyonla başa çıkma yöntemlerini anlattı.

YOĞUN KATILIM

Diyetisyen Hilal Katırağ Demir sağlıklı beslenme önerileri verirken, Hemşire Pınar Türkel kadın sağlığı, meme muayenesi, rahim ağzı kanseri taramaları ve rutin kontroller hakkında bilgi paylaştı. Programda ayrıca Astrolog Nergis Ergüven de burçlar üzerinden kadınların güçlü yönlerine dikkat çekti. Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Güler de programa katılan isimler arasında yer aldılar.

“KADINLARIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK”

Programda konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “Zübeyde Hanım Konağında çok değerli bir yolculuğa hep beraber çıktık. Kadın Kadına Konak Buluşmaları adıyla her ay bir araya geleceğiz. Dertlerimizi, umutlarımızı ve başarılarımızı paylaşacağız. Burası sadece bir konak değil, biz kadınların birbirinden güç alacağı hep birlikte çok güzel paylaşımlar yapacağı buluşma noktası olacak. Sizleri bu yolculuğa davet ediyorum” dedi.

“SAMİMİ VE VERİMLİ BİR ORTAM OLDU”

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Güler, “Program çok verimli ve keyifli geçti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ederim. Birçok duygunun yaşandığı samimi bir ortam oldu. Her ay farklı bir mahallede düzenlenmesi planlanan “Kadın Kadına Konak Buluşmaları” ile daha fazla kadına ulaşmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, bu etkinliklerle toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel düzeyde güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA GÜÇ KATIYOR”

Katılımcı Öznur Turgut, “Muhtarımız Aysun Hanım vasıtasıyla etkinlikten haberimiz oldu. Hem katılımcılar hem de eğitim veren uzmanlar çok kıymetli. Bu tarz farklı etkinlikler sayesinde unutulan bilgileri tekrar ederek hatırlayabiliyoruz ve bu yön çizmemizde faydalı oluyor. Farkındalık kazandırması ve özellikle kadınları işin içine dahil ettiği, kendi güçlerini kendilerine hatırlattığı, nasıl başa çıkabileceklerini öğrettikleri için de daha kıymetli buluyorum. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“RUHUMA ÇOK İYİ GELDİ”

Bir diğer katılımcı Ece Seher Ceylan ise, “İzmit Belediyesinin kadın kadına konak buluşmaları etkinliğine Cumhuriyet Mahallesi’nden katılıyorum. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Ruhuma çok iyi geldi her açıdan. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, muhtarımıza ve bize kendi alanı ile ilgili bu kıymetli bilgileri veren uzmanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Buluşma sonrası kadınlar İzmit’in tarihi Kapanca Sokağı’nı gezerek keyifli anlar yaşadı.