Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, suyun sürdürülebilir yönetimi ve sağlıklı altyapı hizmeti konusunda yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinde daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir su hizmeti ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güneysınır ilçesine bağlı Karasınır ve Güneybağ mahallelerinde bulunan eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış olan içme suyu terfi merkezini yenileyerek bölge halkının uzun süredir beklediği modern içme suyu altyapısını hayata geçiren KOSKİ, 515 metre uzunluğunda kuyu terfi şebeke hattı ve 1.295 metre ıslah çalışmasını tamamladı. Yeni terfi merkezine eklemli olacak 7 adet içme suyu kuyusunun bağlantı çalışmaları, 8 ekiple gerçekleştirildi.

Yeni terfi merkezinin tamamlanmasıyla birlikte Güneysınır’ın kırsal mahallelerinde içme suyu ihtiyacı uzun yıllar boyunca güvence altına alındı.

Modern tip pompaların kullanıldığı yeni terfi merkezinde yapılacak testlerin ardından Karasınır, Mevlana, Güneybağ, Emirhan ve Gürağaç mahallelerine kesintisiz ve güvenli içme suyu temini sağlanacak.