Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kadın emeğinin ve üretim kültürünün ön plana çıktığı Örgü Festivali ile rengârenk bir hafta sonuna ev sahipliği yapıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından Sabri Yalım Parkı'nda düzenlenen Örgü Festivali başladı. Festival, el emeğini, üretimi ve dayanışma kültürünü kent sakinleriyle bir araya getirdi. İlk gününden itibaren büyük ilgi gören festival, 12.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Rengarenk örgü stantları, el emeğiyle hazırlanmış özel ürünler, ücretsiz atölyeler ve sürpriz etkinlikler alanda yerini aldı. Kadın girişimciler, kendi üretimleri olan işlerini vatandaşların beğenisine sundu.

KATILIMCILAR İÇİN RENKLİ BİR DENEYİM

Moly El Örgü İplikleri'nin katkılarıyla zenginleşen festivalde, katılımcılar iplik dünyasının çeşitliliğini keşfetti. Örgüye dair ilham verici fikirler ve uygulamalarla dolu program, ziyaretçilere sadece alışveriş değil; aynı zamanda paylaşım ve üretim kültürünü deneyimleme fırsatı sundu.

Festivalin ilk günü, atölyelerde el emeğiyle üretilen birbirinden özel ürünler, renkli stantlar ve yoğun katılımla adeta şenlik havasında geçti. Ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de keyifli vakit geçirdi. Festival kapsamında gerçekleştirilen atölyelere katılan vatandaşlara, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Moly El Örgü İplikleri Firmasından Mehmet Fındıkçı ve ile Cihan Fındıkçı sertifikalarını takdim etti. Festival 5 Ekim Cumartesi günü de devam edecek.