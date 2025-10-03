Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2025-2025 Sezonunu müzikseverlerin hafızalarında uzun süre yer edecek bir konserle açtı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konser değerli orkestra şefi Burak Tüzün yönetiminde, ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Gökhan Aybulus'un solistliğinde sanatseverlerle buluştu.

Konserin ilk bölümünde, romantik dönem Rus bestecilerinden S. Rahmaninov'un başyapıtlarından biri olan 2 numaralı piyano konçertosu seslendirildi. İlk kez 1901 yılında Moskova'da bestecinin kendi solistliğinde icra edilen ve o günden bu yana klasik müzik repertuvarının vazgeçilmezleri arasında yer alan eser teknik zorlukları ve derin duygusal anlatımıyla dikkat çeken eserlerden biridir.

Gökhan Aybulus'un yorumuyla hayat bulan konçerto, salondaki dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Dinmeyen alkışları karşılıksız bırakmayan sanatçı J.S. Bach'ın A.Siloti tarafından düzenlenen prelüdü ile bis yaptı.

Konserin ikinci bölümünde F. Schubert'in 8 numaralı 'Bitmemiş' Senfonisi seslendirildi. Schubert, bu senfoniyi dört bölümlü klasik senfoni formuna uygun olarak planlamış olsa da, üçüncü ve dördüncü bölümler hiçbir zaman tamamlanmamıştır. Buna rağmen eser, melodik zenginliği ve yenilikçi armoni diliyle romantik müzik tarihinin en önemli yapıtları arasında gösterilir. Schubert'in gençlik döneminde bestelediği en etkileyici eserlerden biri olan bu yapıtı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ustalıkla seslendirdi ve uzun süre alkışlandı.

Geceye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Eskişehir İl Kültür Müdürü Bülent Avnamak ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Plaket takdiminin ardından, unutulmaz gece sona erdi.