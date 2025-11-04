Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nin düzenlediği seçmeler tamamlandı, geleceğin müzisyenleri belli oldu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi tarafından genç müzisyenleri desteklemek, sanata ilgiyi artırmak ve geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen Gençlik Orkestrası Seçmeleri tamamlandı. Jüri değerlendirmesi sonucunda orkestrada yer alacak genç yetenekler belli oldu.

İŞTE KAZANAN İSİMLER

Yapılan değerlendirmede Berat Koç, Kazım Sağlam, Ali Ata Kiremitçi, Mert Börek, Zeynep Kurt, Emir Hüner ve Muhammed Yasir Şirin, İzmit Belediyesi Gençlik Orkestrası'na katılmaya hak kazandı. Orkestra üyeleri, yıl boyunca İzmit halkıyla buluşacakları çeşitli konser ve etkinliklerde sahne alacak. Provalar ve eğitimler, alanında uzman şefler ile eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi yetkilileri, gençlere sanatsal gelişim fırsatları sunmaya devam edeceklerini belirtti. Açıklamada, 'Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz. Sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle gençlerin geleceğine ışık tutmayı sürdüreceğiz.' ifadeleri yer aldı.