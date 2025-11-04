Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünden, 83 yaşındaki devlet sanatçısı çömlek ustası Salim Yaşar hayatını kaybetti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yaklaşık 65 yıldır çömlek sanatına emek veren, Türkiye'nin dört bir yanında eserleriyle tanınan usta isim, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca geleneksel Kınık çömlekçiliğini yaşatmak için büyük çaba gösteren ve birçok gence bu sanatı öğreten Salim Yaşar, Kınık köyünün simge isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edecek.

Usta çömlekçi için 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Kınık Köyü'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatıyla olduğu kadar mütevazı kişiliğiyle de tanınan Salim Yaşar, ardında unutulmaz eserler ve derin bir kültürel miras bıraktı.

SALİM YAŞAR KİMDİR?

2021 yılında Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün listesine 'Çömlekçilik' mesleğiyle giren Salim Yaşar, 1942 yılında Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde dünyaya gelmiştir. Hayatının şekillenmesinde ve toprak sanatçısı olmasında rol oynayan en önemli faktör, Bulgaristan'dan Kınık köyüne göç eden Şakir Usta adında bir çömlek ustasının tüm bilgisini buranın köylüsüne aktarmış olmasıdır. O yıllardan günümüze kadar babadan oğula geçen bir meslek haline gelen çömlekçiliği, her Kınıklı çocuk gibi Salim Yaşar da babası Kadir Yaşar'dan öğrenmiştir. Salim Usta Kınık Köyünün çömlek ustalığında üçüncü kuşağı temsil etmektedir.

1969 yılında Almanya'ya giden Salim Yaşar, Berlin'de porselen pişiricisi olarak 14 yıl çalışmış ve 1984 yılında kesin dönüş yaparak baba mesleği olan çömlekçiliği yurt dışında edindiği bilgilerle harmanlayarak kaldığı yerden devam ettirmiştir. 1992 yılında tekrar yurt dışına gitme imkanı elde etmiş ve 5 yıl boyunca Vietnam'da yaklaşık 5000 kişiye eğitim vermiştir. 1997 yılında Vietnam'dan dönüş yaparak işinin başına geçen usta, Vietnam'da öğrendiği yeni ürünler ile farklı motifleri Türkiye'de uygulamaya başlamıştır. Dolayısıyla onu köyündeki diğer çömlek ustalarından ayıran en önemli özelliklerden biri de 65 yıllık tecrübenin yanısıra yurt dışı tecrübesinin olmasıdır.

Mesleğini gelecek nesillere sevdirmek ve öğretmek amacıyla eğitimler vermiş ve birçok çırak yetiştirmiştir.