İzmit Belediyesi, Darıca'da yaşayan Kıbrıs Gazileri Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Akdeniz'i evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla Darıca'da ikamet eden Kıbrıs Gazilerine ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen anlamlı programda Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Yıldırım, ve Kıbrıs Gazisi Hasan Akdeniz evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Ziyarete, İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz İle Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Kıbrıs Gazileri ve ailelerine yapılan ziyarette, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek ailelere Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, ailelerin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.