İzmit Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde şehitler anısına Yeni Cuma Camii ve Zincirlikuyu Camii'nde teravih sonrası helva dağıttı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Yeni Cuma Camii ve Zincirlikuyu Camii'nde teravih namazı sonrasında vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Düzenlenen etkinlikte, Çanakkale'de vatan uğruna can veren şehitler dualarla anılırken, cami çıkışında gerçekleştirilen helva dağıtımı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İzmit Belediyesi önümüzdeki süreçte de milli ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik etkinliklere devam edecek.