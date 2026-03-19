Gebze Belediyesi'nde Ramazan Bayramı öncesinde personel bayramlaşma programı düzenlendi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa belediye yöneticileri ve personel katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Hep beraber Gebze halkına hizmet için mücadele edeceklerinin vurgusunu yapan Başkan Büyükgöz, davasına ortak olan belediye personelinin büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Bayramlaşma programında, kurum içi dayanışmanın önemine vurgu yapılırken, bayramların kardeşlik, paylaşma ve birlik duygularını güçlendirdiği belirtildi.

Program, personel ve belediye yöneticilerinin bayramlaşmasının ardından sona erdi.