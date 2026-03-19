Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, 'Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin, yakınlarının ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Bursa, sizlerle birlikte büyük bir ailedir' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde iftar programı düzenlendi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları, Bursa Muharip Gaziler Derneği, Bursa Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TÜSED), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Mehmetçik Vakfı Bursa Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Bursa Şubesi yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İftar öncesinde şehit ailelerini, gazileri ve gazi ailelerini masalarında ziyaret ederek sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, talep ve önerilerini dinledi.

İftar yemeğinin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye huzur içindeyse, Türk Bayrağı gökyüzünde özgürce dalgalanıyorsa bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu vurguladı. Şehitlerin emaneti olan ailelerin sabrı, metaneti ve vatan sevgisinin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Bozbey, 'Kurduğumuz kardeşlik sofrası aynı zamanda bir vefa sofrasıdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim kalbimizde her zaman özel bir yere sahiptir. Aziz şehitlerimize olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit aileleri bizim için çok değerlidir. Türk Milletinin baş tacısınız. Bizlerin her zaman ve her an şehit ailelerine, şehit yakınlarına ve gazilere gönlümüz de kapımız da açıktır. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Bursa, sizlerle birlikte büyük bir ailedir. Bu millet sizlere minnettar' diye konuştu.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman gazilerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, 'Tarih bize şunu gösterdi. Söz konusu vatan olduğunda bu millet tek yürektir. Bugün huzur içinde aynı sofrada buluşabiliyorsak büyük fedakarlıkların mirası sayesindedir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de ve vatanımızın dört yanında bu topraklar için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Aramızdan ayrılan gazilerimizi de rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı'nın kentimize huzur, evlerimize bereket, ülkemize ve dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. İyi ki varsınız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun' dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri, iftar programı dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, manevi bir atmosferde güzel bir organizasyonla bir araya gelmelerini sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dernek temsilcileri tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e günün anısına plaket verildi.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Panayır Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlediği iftar programına da yüzlerce vatandaş katılarak aynı sofrada buluştu. Başkan Mustafa Bozbey'i temsilen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Ramazan ayında gönüllerin birbirine bağlandığını, dayanışmanın ve merhametin en güçlü şekilde hissedildiğini belirterek tüm Bursalıların Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. Panayır Mahallesi Muhtarı Dursun Kaya da düzenlenen iftar programı ve hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.