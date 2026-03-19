Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Ramazan bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi için ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm camiler Ramazan bayramı öncesi detaylı bir temizlik sürecinden geçiriliyor.

Özellikle yoğun kullanım nedeniyle hijyenin büyük önem taşıdığı ibadethanelerde, en ince ayrıntıya kadar temizlik çalışması yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde cami halıları, özel halı yıkama makineleri ve deterjanlı su kullanılarak derinlemesine temizleniyor. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla gerçekleştirilen yıkama işlemi sayesinde halılarda biriken kir, toz ve mikroorganizmalar etkili şekilde gideriliyor.

Aynı zamanda halılar dezenfekte edilerek bakterilere karşı korunuyor. Temizlik sonrası kullanılan güçlü vakum sistemleri ile kirli su tamamen çekilerek ortamın hızlı bir şekilde kuruması sağlanıyor. Temizlik çalışmalarının ardından cami içlerinde özel kokular kullanarak daha ferah ve huzurlu bir atmosfer oluşturuluyor. Yapılan bu titiz çalışmalar sayesinde vatandaşlar, Ramazan bayramında ibadetlerini hijyenik, sağlıklı ve gönül rahatlığıyla yerine getirme imkanı bulacak.

'OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARINDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Küçükbalıklı Merkez Cami Dernek Başkanı Osman Bedir, 'Camilerimizde yapılan bu temizlik çalışmalarından ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Başkanımız cami temizliğine büyük önem veriyor. Ramazan bayramı öncesi camimiz en güzel şekilde temizleniyor. Bayrama en güzel şekilde gireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Camilerimiz ne kadar temiz olursa ibadet yapmak o kadar rahat oluyor. Cemaatimizde yapılan bu çalışmalardan büyük memnuniyet duyuyor' diye konuştu.