Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımda önemli bir kolaylık sağlanacağını duyurarak, 20-21-22 Mart günlerinde tramvayların 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yönelik toplu ulaşımda önemli bir kolaylığı hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram süresince raylı sistem araçlarının ücretsiz olacağını duyurarak Kayserililere müjde verdi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan yarın başlayacağını ve bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini belirtti. Üç gün boyunca vatandaşların tramvay hatlarından ücretsiz faydalanabileceğini ifade eden Büyükkılıç, uygulamanın bayram ziyaretlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

Kayseri'de sadece altyapı ve ulaşım projeleriyle değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla da hizmet ürettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, vatandaşların bayramı huzur ve konfor içinde geçirmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.