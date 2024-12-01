İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla Engelsiz Kış Pikniği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu yıl da farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin toplumda daha görünür olmasını sağlamak amacıyla birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştiriyor. Etkinliklerin ilki olan Engelsiz Kış Pikniği bugün Bağçeşme Şehitlik Korusunda yapıldı.

İzmit Belediyesi Engelli Birimlerinin faydalanıcıları, aileleri ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı engelli dernekleri üyelerinin katıldığı piknikte, eğlenceli müzikler, mini yarış parkurları ve çeşitli ikramlar yer aldı. Katılımcılar, keyifli bir gün geçirirken, sosyal bağlarını da güçlendirme fırsatı buldular.

Etkinlikler kapsamında 2 Aralık Pazartesi günü de; İzmit Belediyesi A Blok 9. Kat Turuncu Salon’da, Akut Arama Kurtarma Derneği ve İlk Yardım Eğitim Merkezi iş birliğiyle “Engelsiz İlk Yardım Semineri” düzenlenecek. Seminerde, Akut İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden Figen Demirtaş ve Akut Arama Kurtarma Derneği’nden Feraye Kara, farklı engel gruplarına yönelik ilk yardım teknikleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacak.