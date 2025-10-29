KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Fethiye Caddesi'nden başlayan Cumhuriyet Korteji, minik yüreklerin taşıdığı bayraklar ve marşlarla kenti kırmızı beyaza bürüdü. Çocukların coşkulu yürüyüşü boyunca vatandaşlar alkışlarla korteje eşlik etti.

HEYECAN VE GURUR

Yürüyüşün ardından İzmit Belediye Meydanı'nda gerçekleşen Cumhuriyet Korosu ile kutlamalar taçlandı. Minikler, büyük bir heyecan ve gururla Cumhuriyet şarkılarını seslendirirken aileleri de bu anlamlı ana ortak oldu. Renkli bayraklar, gülümseyen yüzler ve çocuk sesleriyle İzmit Meydanı adeta bir bayram alanına dönüştü.