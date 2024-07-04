İzmit Belediyesi; okul öncesi eğitimden yararlanmayan, sosyalleşerek öğrenme ihtiyacı bulunan, ebeveynlerin işi çıktığında çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri Çocuk Atölyelerine Temmuz ayı boyunca devam edecekKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkarak çocuklara fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İzmit Belediyesi Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk evlerimizde Temmuz ayı boyunca Çocuk Atölyeleri düzenleyecek. Atölyeler ile okul öncesi eğitimden yararlanmayan, sosyalleşme ve sosyalleşerek öğrenme ihtiyacı bulunan, ebeveynlerin işi çıktığında çocuklarını güvenle bırakıp işlerinin bitiminde alabilecekleri bir ortam oluşturmak hedefleniyor.

Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evlerinde 48-72 aylar arasındaki çocuklara hizmet verecek olan atölyeler randevu sistemi çalışacak. Her iki kreşte eş zamanla gerçekleşecek olan atölyeler 10.00-12.00, 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar 02623180000 (4731) numaralı telefondan kayıt yaptırabilir.