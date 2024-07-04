Temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için hayata geçirilen zanaat atölyeleri, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.ANKARA (İGFA) - Beceri Geliştirme Programı kapsamında, ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabildiği uygulama, 10 ilde 196 okulda hayata geçirildi.

Meslek liselerinin kapılarının ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulduğu uygulama, Ankara Etimesgut'taki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden kursu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, programın öğrenciler için meslek edinme yolculuğunun bir başlangıcı olduğunu söyledi. Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin elektrik ve elektronik alanında ilk derslerini alacaklarını belirten Karagöz, "Uygulamamızı Türkiye genelinde 10 ilimizdeKİ 196 okulumuzda, ilerleyen günlerde daha artacak, pilot uygulama olarak başlattık." diye konuştu.

Öğrencilerin, meslek liselerinin belirlenmiş atölyelerinde, meslek dersi öğretmenlerinin nezaretinde, velilerin rızası doğrultusunda eğitim aldıklarını anlatan Karagöz, kurslara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu öğretim yılı içinde dört dönem olarak uyguladığımız eğitimler; yaz tatili, birinci dönem, yarıyıl tatili ve ikinci dönem olarak öğrencilerimiz okul dışı zamanlarda bu eğitime gelecekler. Okul dışı zamanlarda isteğe bağlı olarak eğitimlerini alacaklar ve bu eğitimleri başarmaları hâlinde öğrencilere bir başarı belgesi verilecek. Bu başarı belgesi onları, bir meslek edinme yolculuğunun parçası yapacak."

Beceri Geliştirme Programı ile resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören istekli öğrencilerin temel mesleki becerileri kazanmaları, mesleğe erişiminin kolaylaştırılması ve mesleği sevdirme hedefleniyor. Bu kapsamda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan alanların temel becerilerini içeren derslere ait modüler programlardan yararlanılarak 55 modüler kurs programı hazırlandı.