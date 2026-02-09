İzmit Belediyesi Çınar Akademi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için düzenlediği kurum kabul sınavına yaklaşık 800 öğrenci başvurdu. Sınav sonuçları iki hafta içinde açıklanacak

KOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği ve nitelikli öğretim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için düzenlediği Kurum Kabul Sınavı 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava yaklaşık 800 öğrenci başvuru yaptı.

Düzenlenen sınavla aday öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ölçülürken, yeni eğitim öğretim yılına yönelik planlamaların da temeli atıldı. Sınav sonucunda Çınar Akademi bünyesinde YKS hazırlık programına 120, LGS hazırlık programına ise 120 öğrenci kabul edilecek.

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçlar açıklandığında aday öğrencilere kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca sonuçlara ilişkin duyurular Çınar Akademi'nin resmi Instagram sayfası üzerinden de paylaşılacak. Çınar Akademi'ye kabul edilen öğrenciler, bireysel ihtiyaçları ve başarı düzeylerine göre hazırlanacak özel eğitim programlarıyla desteklenerek yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacak.