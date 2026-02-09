Gebze Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilk kez başvuruda bulunan öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitime verdiği desteklerle gençlerin yanında olmayı sürdüren Gebze Belediyesi, bu uygulamayla üniversite yolunda önemli bir katkı sunuyor.

9 Şubat Pazartesi itibariyle başlayan online başvurularla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini belirterek, 'YKS'ye ilk kez başvuran evlatlarımızın sınav ücretlerini Gebze Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Haydi gençler, sınava çalışmak sizden, YKS ücretleri bizden. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.

Öğrenciler, online başvurularını https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/yksdestekbasvuru#/ adresi aracılığıyla yapabiliyor.