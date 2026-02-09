Kocaeli İzmit Belediyesi Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nin son oturumunda, özel gereksinimli bireylerin eğitimden istihdama uzanan süreci ele alınarak ailelere yol gösterici bilgiler paylaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Engelli bireylerin ailelerini güçlendirmeyi ve yaşamın her alanında daha bilinçli roller üstlenmelerini amaçlayan Engelsiz Ebeveyn Akademisi, on ikinci ve son oturumuyla sona erdi. Programın final haftasında 'Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Eğitim ve İstihdam' başlığı ele alındı.

Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen son derste, özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatından iş yaşamına geçiş sürecinde ailelerin ve kurumların sorumlulukları kapsamlı biçimde değerlendirildi. Programa İŞKUR Engelli Servisi'nden Zeynep Pamuk ve Aleyna Çakır ile Nuh Çimento Özel Eğitim Meslek Okulu Psikolojik Danışmanı Şefik Çağır konuk uzman olarak katıldı.

Eğitimde; mesleki yönlendirme süreçleri, özel gereksinimli bireylere yönelik istihdam fırsatları, destekli istihdam modelleri ve kamu ile özel sektördeki uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uzmanlar, bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim ve iş olanaklarına erişimin, toplumsal yaşama eşit katılım açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gerçek yaşamdan örnekler ve uygulamaya dönük paylaşımlarla zenginleşen oturumda, ailelerin eğitim ve istihdam sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorluklara karşı izleyebilecekleri yollar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı programda, kurumlar arası iş birliğinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.

BAŞKAN HÜRRİYET VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Akademiyi başarıyla tamamlayan veliler, mezuniyet töreni için heyecan duyduklarını ifade ederken, program boyunca kendilerine destek olan İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler ekiplerine ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.