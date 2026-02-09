İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetzede hayvanların doğru ve güvenli bir şekilde kurtarılabilmesi için ilçe belediyelerinin afet ve veterinerlik çalışanlarına Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verdi. İki gün süren eğitimlerde hayvanlara yaklaşım, kontrol etme ve hastalıklar hakkında bilgiler verildi. Uygulamalı eğitimde ise enkazdan ve kuyudan hayvan kurtarma teknikleri gösterildi.

İZMİR (İGFA) - Afetlere hazırlıklı ve dirençli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem başta olmak üzere afetlerde hayvanların doğru şekilde kurtarılması için eğitimlere başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçe belediyelerinin afet ve veterinerlik çalışanlarına teorik ve pratik olmak üzere iki günlük Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verildi. Eğitimlere, Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAKTİM) destek sağladı. Uygulamalı eğitim etabı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın eğitim parkurunda gerçekleştirildi. İlk gün teorik bilgiler aktarıldı; ikinci gün ise kuyuya düşen hayvanların çıkarılmasından depremde enkazda kalan hayvanların güvenli şekilde kurtarılmasına kadar tüm uygulamalar uzmanlar tarafından gösterildi. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ve HAKTİM Eğitmeni Murat Aras, ilçelerdeki afet ve veterinerlik çalışanlarına afet anında hayvanların aranması ve kurtarılması konusunda eğitim verdiklerini söyledi. Aras, 'Birinci gün teorik, ikinci gün uygulamalı eğitimler yaptık. Eğitimde hayvanlara güvenli yaklaşım, zapturapt altına alma, olası zararlar ve zoonoz hastalıklara karşı önlemler ile güvenli kurtarma tekniklerini öğrettik. Enkazda veya kuyuda mahsur kalan hayvanların güvenli şekilde nasıl bulunup çıkarılacağını gösterdik. Eğitimle, hayvanların arama-kurtarma ekiplerine zarar vermeden kurtarılması ve afetzede hayvanlara doğru yaklaşım konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz' dedi.

HAKTİM Kurucu Başkanı Sibel Altun, afetlerde hayvanların da insanlar kadar zarar gördüğünü belirterek, 'İzmir depreminde bunu bizzat gördük ve veteriner hekimler ile teknik ekiplerimizle bir Hayvan Arama Kurtarma ekibi kurduk. Önce kendimizi geliştirdik, ardından gönüllülere ve kurum ekiplerine eğitim vermeye başladık. İzmir'in ilçelerinde afet ve veterinerlik personeline enkaz, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerde hayvan kurtarmayı öğretiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yakın çalışıyoruz, çok destek alıyoruz. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tüm araç, mobil klinik ve kapasiteleriyle sahada bizimle en önde. Günlük yaşamda da İtfaiye Dairesi araçlarıyla araçta, çatıda veya ağaçta mahsur kalan hayvanları kurtarıyoruz. Afet alanlarına eğitimsiz girilmemeli; aksi hâlde hem kendi güvenliğiniz tehlikeye girer hem de kurtarma çalışmaları engellenir' dedi.