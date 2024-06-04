İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin ulaştıracağı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak hayır köprüsü kuracakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bu yıl da kurban bağışlarını alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.



Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını yürüten yerel belediye, bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya hazırlanıyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği proje kapsamında 16-17-18-19 Haziran tarihleri boyunca 10.00 – 19.00 saatleri arasında kurban eti bağışları kabul edilecek.

Kurban etini bağışlamak isteyen vatandaşlar, etleri Mehmet Ali Paşa Mahallesi Namık Kemal Lisesi karşısında yer alan Kardeş Eller Gıda Bankası’na ve Ayazma Mahallesi Ayazma Kültür Merkezi’nde yer alan Aşevi’ne teslim edebilecekler.