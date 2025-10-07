İzmit Belediyesi, mahalle yollarında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla kentte güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Alikahya Atatürk Mahallesi Gülyalı Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmada toplam 1200 metrekare parke, 260 metre bordür ve 260 metre oluk taşı kullanılarak yol baştan sona yenilendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte bölge sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşurken, çalışmalar kent genelinde planlı şekilde devam edecek.