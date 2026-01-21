İzmit Belediyesi'nin 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre temiz yağ vererek hem çevreyi korumayı hem de ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan atık yağ geri dönüşüm kampanyası sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam atık yağ projesi hakkında bilgiler verdi.

Başkan Hürriyet konuşmasında şu ifadeleri kullandı; 'Yerinde ayrıştırmanın önemini daha önce de sürekli vurguladık. Ekip arkadaşlarımız atıkların ayrıştırılması konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aslında çöpe giden birçok ürünün geri dönüşümü mümkün. O ürünler aslında milli servet' dedi.

Yağları lavabolara döküldüğünde yada çöpe atıldığında çevre kirliliğinin yanı sıra sağlık için de riskli sonuçlar ortaya çıkabildiğini ifade eden Başkan Hürriyet, '1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Siz bunu geri dönüşüme göndermediğinizde aslında 1 milyon litre içme suyunu kirletmiş oluyorsunuz. Yağlar çok ekonomik bir geri dönüşüm ürünü. Biyoyakıt olarak da kullanılabiliyor. Atık yağlarınızı lütfen lavabolara dökmeyin. Bunları biriktirin, 5 litrelik bidon dolduğu zaman 318 00 00'ı arayın, Whatsapp hattımıza yazın ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz evinizden atık yağı alıp size 1 litre temiz yağ veriyor. Böyle bir kampanyamız var. 5 litrelik atık yağ karşılığında 1 litre temiz yağı alabiliyorsunuz. Lütfen yağlarınızı depolayın ve temiz yağlarınızı bizden almayı unutmayın. Hem çevre kirlenmesin hem de ev ekonomisine bir katkı olsun. Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.