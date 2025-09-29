İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Kaynarca ve Yenice mahallelerinde ilk kez denediği ayçiçeği üretiminden elde edilen 335 litre yağ, Sosyal Destek Hizmetleri’ne bağlı Aşevine teslim edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, atıl olan arazileri değerlendirmek için geçtiğimiz yıllarda buğday, mısır, şeker sorgumu tarımı yaptı.

Bu yıl da Kaynarca ve Yenice mahallelerinde boş duran arazilere ilk defa ayçiçeği ekildi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından hem üretilen ürünlere yeni bir bitki eklendi hem de 5 çeşit ayçiçeği tohumu denenerek kuraklığa dayanıklı ayçiçek tohumu araştırması yapıldı.

Bölgeye en uygun ayçiçek tohumu deneme ve üretim parsellerinden elde edilen 335 litre yağ İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri’ne bağlı Aşevine teslim edildi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri hedefleri ile ilgili olarak, 2026 yılında bu alanları daha da artırarak; üretilen ürünleri Aşevi, Kent Lokantaları ve Gülümse Kafeler’de doğrudan halkın sofrasına sunmak olduğunu söyledi.