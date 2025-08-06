İzmit Belediyesi Çınar Akademi LGS Merkezi’nin ilk mezunları, yüzde 55’lik yerleşme başarısıyla sınavda göz doldurdu. Öğrencileri makamında misafir eden Fatma Başkan, “Sizlerle gurur duyuyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde kurulan Ali & Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi’nin ilk mezunları, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) büyük bir başarıya imza attı.

Merkezde eğitim alan 65 öğrenciden 15’i fen liselerine, 16’sı ise nitelikli Anadolu liselerine yerleşirken, 34 öğrenci de OBP ile çeşitli liselere yerleşti. Sınavda gösterdikleri performansla İzmit’i gururlandıran öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Hürriyet, “Çocuklarımız, geçtiğimiz LGS sınavında ciddi bir başarı elde etmiş ve Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri başta olmak üzere çok güzel okullara yerleştiler. Bu çocuklarımız, eğitim alanında marka olan Çınar Akademisi LGS Merkezi’nin ilk mezunları. Daha önce YKS hazırlığı için Çınar Akademimiz hizmet veriyordu. Ciddi bir rağbet alıyoruz. Profesyonel bir dershane benim en büyük hayalimdi" dedi.

Özellikle eğitimin çok pahalı olduğu bir dönemde, ailelerin çocuklarını okutmakta zorlandığı bir dönemde Çınar Akademi’yi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Hürriyet, "Sonrasında LGS’ye hazırlanan çocuklarımıza da destek olmak istedik. Önce mahallelerde kurslarımızı açmıştık. Sonrasında bir merkeze kavuştuk. Yakın bir zamanda LGS merkezimizin açılışını yapmıştık. Çınar Akademi LGS’de ilk senemiz olmasına rağmen çok güzel bir başarı elde ettik. 60 öğrenci kabul edebilmiştik ilk etapta. 15 öğrenci Fen Lisesine, 16 tanesi de nitelikli Anadolu Liselerine yerleşti. 60 öğrencimizin tamamı yerleşti. Daha ilk senemizde yüzde 55 oranında bir başarı sağladık" diye konuştu.

"Bu çocukların başarıları öncelikle İzmit’i gururlandırıyor" diyen Başkan Hürriyet, "Üniversiteye hazırlandığımız dönemlerde imkânsızlıkla okuduk. O yüzden benim en büyük hayallerimden biriydi. Çocuklarımızı bir kez daha kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çınar Akademi YKS Merkezimizde de ilk binde 1 öğrencimiz, ilk 100 binde 43 öğrencimiz var. Toplamda 90 öğrencimiz var. Ciddi bir başarı. Bu çocukların hayatından bir sene bize emanet. Onların başarılı olması bize, öğretmenlerimize bağlı. Bu bir belediye hizmeti gibi değil onların hayatına katkı sunacağımız önemli bir eğitim hizmeti" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Binekliğlu ise öğrencilerin hem akademik hem de psikolojik destekle sınav sürecine hazırlandığını belirtti. Rehberlik uzmanları ve psikologlar eşliğinde yürütülen süreçte motivasyon kampları, yoga etkinlikleri ve kahvaltı buluşmalarıyla çocukların sınav stresinin azaltıldığını söyledi.

Ziyaret sırasında duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler, desteklerinden dolayı öğretmenlerine ve İzmit Belediyesine teşekkür etti. Başkan Hürriyet, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.