Kocaelili gençleri geleceğe hazırlayan Bilgievleri'nin sonuncusu İzmit Kuruçeşme'de açıldı. Bilgievi'nin tanıtımında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gençlere seslenerek, "Teknolojiye hakim olan, geleceğe yön verecek. Burası da geleceğin liderlerini yetiştirmek için önemli bir adım" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin teknolojik ve insani açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmesi için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Onlardan biri olan İzmit Kuruçeşme Bilgievi de düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Akbal, öğrenciler, veliler ve çok sayıda Kuruçeşmeli katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tanıtımda yaptığı konuşmada gençlere değerler eğitimi ile teknolojiyi bir arada sunmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Büyükakın, "Bizim amacımız, sadece teknolojiyi öğreten değil, aynı zamanda insani değerleri de aşılayan bir nesil yetiştirmektir. Teknolojiye hakim olan, geleceğe yön verecek. Teknolojiyi üreten bir toplum olmak önemli. İnsan kaynaklarının eğitimine yapılan yatırımlar da geleceği şekillendirecektir. Teknolojiye yön veren bir nesil yetiştirmek, sadece teknoloji bilmekle kalmamalı, aynı zamanda insani değerlere de sahip olmalıdır" ifadesini kullandı.

YATIRIMI BUGÜNDEN YAPMALIYIZ

Başkan Büyükakın, geleceğin dünyasında rekabet edebilmenin temel şartının teknolojiye hâkim olmak olduğunun altını çizdi. "Otomobil üreten ülkeler, domates üreten ülkelerden daha güçlü olurlar. Bizim de çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor" diyen Başkan Büyükakın, İzmit Kuruçeşme Bilgievi’nde verilen eğitimlerin, gençleri hem teknolojik hem de değerler açısından donanımlı bir şekilde geleceğe hazırladığını ifade etti. Başkan Büyükakın ayrıca, "Bugün, teknoloji üretmeyen bir ülke, gelecekte yoktur. Bizim çocuklarımız, yapay zeka, robotik ve kodlama gibi alanlarda en iyi şekilde yetişecek. Bu nesil, sadece kendi ülkesini değil, tüm dünyayı etkileyecek" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, Kuruçeşme Bilgievi'ni gezdi. Bilgievi gezisi öncesi öğrenciler, dünya meselelerine duyarlılığı artırmak amacıyla dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Başkan Büyükakın, protokol ve öğrenciler, Gazze'deki katliama ve özellikle de çocuk ölümlerini dikkat çekmek için Filistin bayrağındaki renklerden oluşan balonları gökyüzüne uçurdular.

Öte yandan Başkan Büyükakın, Kuruçeşme Bilgievi'ndeki sınıfları gezerken, eğitimciler yerine öğrenciler Yankı Cüce ve Serra Pak'tan bilgi aldı. Tüm sınıfları tek tek gezen Başkan Büyükakın öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi.